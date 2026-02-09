28 persone senza casa cercano un posto per non restare al gelo | Non c' è spazio per tutti

Al freddo di questi giorni, 28 persone senza casa cercano un riparo. Non trovano abbastanza posti per tutti e si sentono lasciate da parte. Sono le persone invisibili di Lecco, che vivono ai margini della città e spesso nessuno ascolta le loro storie. Oggi, molte di loro sono ancora in strada, sperando in un aiuto che tarda ad arrivare.

Sono le persone invisibili di Lecco. Le loro storie restano perlopiù sconosciute, eppure attraversano ogni giorno le strade della città. Sono una trentina, tutti uomini. Non si muovono quasi mai dal posto che hanno scelto per vivere e solo per mangiare vanno spesso alla mensa della Casa della.

A causa di una grave perturbazione, un’area di Firenze è rimasta isolata per due giorni, con neve, gelo e assenza di energia elettrica.

28 persone senza casa cercano un posto per non restare al gelo: Non c'è spazio per tuttiLa Caritas con il Comune e le Unità di strada ha attivato 9 posti letto d'emergenza per le persone con maggiore fragilità sanitaria. Ma il rifugio notturno è al completo ... leccotoday.it

Censimento delle persone senza dimora: «Senza una residenza non si possono avere documenti e lavoro. Questa rilevazione è fondamentale: nessuno deve essere invisibile»Il 26, 28 e 29 Gennaio, in 14 grandi città italiane, si tiene la Rilevazione nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da ISTAT e condotta da fio.PSD. A gennaio è stato pubblicato il report sulle ... vanityfair.it

