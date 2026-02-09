28 persone senza casa cercano un posto per non restare al gelo | Non c' è spazio per tutti

28 persone senza casa si aggirano nel centro di Lecco, cercando un riparo che non trovano. Quasi nessuno si accorge di loro, che ogni notte affrontano il freddo e l’indifferenza. Sono le “invisibili” della città, e le loro storie restano nascoste dietro le facciate dei negozi e dei palazzi. Oggi, hanno deciso di parlare, chiedendo un tetto che non arriva.

Sono le persone invisibili di Lecco. Le loro storie restano perlopiù sconosciute, eppure attraversano ogni giorno le strade della città. Sono una trentina, tutti uomini. Non si muovono quasi mai dal posto che hanno scelto per vivere e solo per mangiare vanno spesso alla mensa della Casa della.

