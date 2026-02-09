Openjobmetis compie 25 anni. L’azienda festeggia un quarto di secolo di attività, segnato da crescita e capacità di adattarsi ai cambiamenti economici e sociali. In tutto questo tempo, ha saputo innovare e mantenere saldo il suo ruolo nel mondo del lavoro. Ora punta a nuovi obiettivi, forte di anni di esperienza alle spalle.

Openjobmetis S.p.A. celebra 25 anni di attività, un anniversario che racconta un percorso fatto di crescita, visione e capacità di interpretare le trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo. Dal 2001 a oggi, Openjobmetis ha accompagnato l’evoluzione del mercato del lavoro italiano, affermandosi come punto di riferimento per imprese e persone in cerca di occupazione. In un quarto di secolo, il mondo del lavoro ha attraversato profonde trasformazioni: cambiamenti normativi, cicli economici, crisi globali, nuove professionalità e modelli organizzativi. In questo scenario, Openjobmetis ha operato al fianco di aziende, lavoratori e istituzioni con l’obiettivo di favorire un incontro efficace e responsabile tra domanda e offerta di lavoro, contribuendo così a ridurre il mismatch. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 25 anni di storia, innovazione e lavoro: Openjobmetis celebra il suo primo quarto di secolo

Approfondimenti su Openjobmetis 25 anni

Sabato 20 dicembre, a Pavullo nel Frignano, si è celebrato il 25° anniversario della base di elisoccorso, un importante presidio al servizio della sicurezza in montagna.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Openjobmetis 25 anni

Argomenti discussi: Openjobmetis spa: la storia siamo noi, 25 anni di lavoro e persone; Comunicare l’Europa festeggia 25 anni: un grande anniversario nella capitale; I 25 anni di C2C Festival sono una cosa seria; Con Comunicare l’Europa 25 anni di storia dell'Unione Europea.

Con 'Comunicare l’Europa' 25 anni di storia dell'Unione EuropeaVenticinque anni non sono soltanto una ricorrenza simbolica, ma una vera e propria traversata nella storia contemporanea dell’Unione Europea. Il premio Comunicare l’Europa celebra nel 2026 il suo ... tgcom24.mediaset.it

Il Signore degli Anelli e i suoi 25 anni di videogiochiIn onore dei 25 anni dall'uscita in sala de La Compagnia dell'Anello, ripercorriamo la storia videoludica scaturita dal successo cinematografico de Il Signore degli Anelli. multiplayer.it

25 anni non sono solo un numero. Sono una storia che inizia nel 2001 e cresce ogni giorno, fatta di persone, scelte e valori condivisi. Per questo il nostro 25° anniversario nasce INSIEME: sono stati i colleghi del Gruppo Openjobmetis a scegliere il logo e i v facebook

Rosario Rasizza: “Openjobmetis non solo lavoro, ma una storia d’amore lunga 25 anni” varesenews.it/2026/02/rosari… #OpenjobmetisSpa x.com