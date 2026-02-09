? LIVE! Atalanta-Cremonese tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 18:30 si gioca la sfida tra Atalanta e Cremonese. L’Atalanta schiera un 3-4-3 con Carnesecchi in porta, difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo ci sono Zappacosta, Pasalic, Ederson e Zalewski, mentre in avanti De Ketelaere, Krstovic e Raspadori cercano di mettere pressione alla Cremonese. La partita è molto attesa, con i padroni di casa che vogliono tornare alla vittoria davanti al loro pubblico

Atalanta-Cremonese (18:30). Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. All. Palladino. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Bellanova, Bakker, Bernasconi, Musah, Samardzic, Kamaldeen, Scamacca. Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. A disp. Silvestri, Nava, Folino, Terracciano, Pavesi, Floriani Mussolini, Payero, Zerbin, Sanabria, Moumbagna, Djuric. Arbitro: Marco Piccinini (sez. di Forlì)

