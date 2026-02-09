? LIVE! Atalanta-Cremonese 2-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

L’Atalanta batte la Cremonese 2-0 tra le mura di casa. I gol sono arrivati nel primo tempo, con Krstovic al 13’ e Zappacosta al 25’. La squadra di Gasperini ha mostrato più pressing e concretezza, mentre gli avversari non sono riusciti a reagire. La partita si è svolta senza grandi emozioni nel finale, con l’Atalanta che controlla il risultato.

Atalanta-Cremonese 2-0. Marcatori: 13? Krstovic, 25? Zappacosta Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; Samardzic, Krstovic, Raspadori. A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Bellanova, Bakker, Bernasconi, Musah, Kamaldeen, Scamacca. All. Palladino Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini (39? Terracciano), Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. A disp. Silvestri, Nava, Folino, Pavesi, Floriani Mussolini, Payero, Zerbin, Sanabria, Moumbagna, Djuric. All. Nicola Arbitro: Piccinini Ammoniti: – Espulsi: – Note: 21.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Atalanta Cremonese ? LIVE! Atalanta-Cremonese, tutti gli aggiornamenti in diretta Alle 18:30 si gioca la sfida tra Atalanta e Cremonese. ? LIVE! Atalanta-Cremonese 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta Inizia senza reti il match tra Atalanta e Cremonese. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. JUVENTUS-UDINESE 2-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Ultime notizie su Atalanta Cremonese Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni; Atalanta-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Atalanta-Cremonese: probabili formazioni e statistiche. LIVE Atalanta-Cremonese 2-0 Serie A 2025/2026: Cremonese cambia con TerraccianoSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Atalanta-Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it È un'Atalanta dominante a Bergamo: la Cremonese è già sotto 2-0 all'intervalloTerminato il primo tempo alla New Balance Arena, all'intervallo è sul 2-0.. La Dea parte fortissimo e schiaccia la squadra di Nicola nella. tuttomercatoweb.com Davide Zappacosta Atalanta 2-0 Cremonese x.com Diamo un voto agli arbitri impiegati nel weekend di Serie A, in attesa di Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari Siete d’accordo con le mie valutazioni Fatemelo sapere con un commento #CalVARese #SerieA #Arbitri facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.