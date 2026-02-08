Questa sera si sono concluse le ZW Awards 2025 con le Pagelle delle federazioni italiane. Come ogni anno, le valutazioni sono basate sui roster delle varie discipline sportive nazionali. I risultati sono stati annunciati durante una cerimonia semplice, senza grandi proclami, ma con molti sguardi puntati sui numeri e sulle performance delle squadre italiane.

Anche quest’anno tornano le Pagelle delle federazioni italiane a chiudere gli ZW Awards 2025; le Pagelle saranno stilate su queste voci di valutazione: Roster. Show. Titoli. Social Media. Queste determineranno la Media del voto finale; Saranno valutate solo le federazioni attive con Show tenuti nel 2025; Per RWA e Hero Pro rimando a questo 2026 per una valutazione più oggettiva e approfondita. Non verranno valutate Crossover e IWS in quanto svolgono Show solo in ambito fieristico e da tempo non forniscono nessun risultato degli eventi fatti, ne un archivio Show o albo d’oro aggiornato dei titoli in loro possesso, questo purtroppo rende impossibile una valutazione oggettiva delle due realtà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - ZW Awards 2025 – Le Pagelle delle Federazioni italiane

Approfondimenti su ZW Awards 2025

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su ZW Awards 2025

Game Awards 2025: ecco tutte le nominationSvelate tutte le nomination dei Game Awards 2025, che vedono rappresentati i maggiori editori e i titoli più chiacchierati dell'anno. I Game Awards 2025 stanno per arrivare. L'11 dicembre è vicino e ... multiplayer.it

The Game Awards 2025: aperte le ultime votazioni per il premio Players' Voice, ecco i cinque finalistiArticoli correlati:L'edizione 2025 dei The Game Awards è stata la più vista di sempre: sono 171 milioni di livestream L'organizzazione dei The Game Awards ha aperto le votazioni per l'ultimo round del ... it.ign.com

Simone Guidarelli. . Faccio un pò di pagelle dei look del red carpet dei Grammy Awards 2026. Guardateli tutti, ma l ‘ultimo è davvero scioccante.Forse, nella corsa all’eccesso, ci siamo dimenticati cosa significhi davvero essere eleganti. Buona gior facebook