ZW Awards 2025 – Le Pagelle delle Federazioni italiane
Questa sera si sono concluse le ZW Awards 2025 con le Pagelle delle federazioni italiane. Come ogni anno, le valutazioni sono basate sui roster delle varie discipline sportive nazionali. I risultati sono stati annunciati durante una cerimonia semplice, senza grandi proclami, ma con molti sguardi puntati sui numeri e sulle performance delle squadre italiane.
Anche quest’anno tornano le Pagelle delle federazioni italiane a chiudere gli ZW Awards 2025; le Pagelle saranno stilate su queste voci di valutazione: Roster. Show. Titoli. Social Media. Queste determineranno la Media del voto finale; Saranno valutate solo le federazioni attive con Show tenuti nel 2025; Per RWA e Hero Pro rimando a questo 2026 per una valutazione più oggettiva e approfondita. Non verranno valutate Crossover e IWS in quanto svolgono Show solo in ambito fieristico e da tempo non forniscono nessun risultato degli eventi fatti, ne un archivio Show o albo d’oro aggiornato dei titoli in loro possesso, questo purtroppo rende impossibile una valutazione oggettiva delle due realtà. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
