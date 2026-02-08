Ztl modifiche sui pass per i commercianti | scoppia la polemica

La decisione del Comune di non rinnovare i permessi Ztl ai negozi di vicinato ha scatenato proteste. Molti commercianti si trovano ora senza il pass, anche quelli che avevano già ottenuto il rinnovo fino al 2025. La situazione ha suscitato forti critiche tra chi teme di perdere clienti e lavoro. La polemica è aperta e le proteste continuano.

Bergamo. È polemica sul mancato rinnovo dei permessi Ztl ai negozi di vicinato da parte del Comune. La decisione riguarda le attività che non dispongono di un mezzo immatricolato come aziendale, compresi i negozi che finora avevano regolarmente ottenuto il pass fino al 2025. A puntare il dito contro il provvedimento è il vice presidente del Consiglio comunale Alberto Ribolla (Lega) che, ricordando il caso della commerciante di Piazza Pontida che si è vista negare il permesso di transito nella Ztl (fino al 2025 regolarmente rilasciato) “solo perché l’auto non risulta immatricolata come veicolo aziendale”, ha dichiarato che “la decisione dell’assessore alla Mobilità è l’ennesima dimostrazione di una gestione burocratica distante dalla realtà delle piccole imprese”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

