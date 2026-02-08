Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato dall’ex che non avrebbe accettato un rifiuto

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex fidanzato avrebbe sparato e poi gettato il corpo nel corso d’acqua, dopo che lei aveva rifiutato le sue avances. La polizia sta indagando e lavorando per chiarire cosa sia successo quella notte.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e poi gettata nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Per l'omicidio è stato fermato un giovane di 20 anni, suo ex fidanzato, che secondo quanto emerso non avrebbe accettato un rifiuto. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri e ha confessato davanti al pubblico ministero. Il corpo della giovane è stato ritrovato poco dopo la mezzanotte di sabato nel fiume Bembo. Le condizioni della salma hanno subito fatto pensare a una violenza estrema: volto tumefatto, segni di percosse, lesioni compatibili con un trauma cranico e segni sul collo.

Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato, arrestato l’ex che non sapeva accettare un rifiutoZoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato ... msn.com

Chi era Zoe Trinchero, dal lavoro al bar della stazione al sogno di psicologia: il ritratto della giovane uccisa dall'amico 20enneDiciassette anni, il lavoro al bar, la passione per lo studio e un futuro immaginato nella psicologia: ecco chi era Zoe Trinchero ... affaritaliani.it

Femminicidio a Nizza Monferrato: Zoe Trinchero uccisa da un amico 19enne Un’intera comunità è sotto shock per la tragica morte di Zoe Trinchero, 17 anni, trovata senza vita nel Rio Nizza, un piccolo corso d’acqua vicino al centro della città. Secondo le pri facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com