Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato dall’ex che non avrebbe accettato un rifiuto

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato. Secondo le prime ricostruzioni, l’ex fidanzato avrebbe sparato e poi gettato il corpo nel corso d’acqua, dopo che lei aveva rifiutato le sue avances. La polizia sta indagando e lavorando per chiarire cosa sia successo quella notte.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e poi gettata nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Per l'omicidio è stato fermato un giovane di 20 anni, suo ex fidanzato, che secondo quanto emerso non avrebbe accettato un rifiuto. Il ragazzo è stato bloccato dai carabinieri e ha confessato davanti al pubblico ministero. Il corpo della giovane è stato ritrovato poco dopo la mezzanotte di sabato nel fiume Bembo. Le condizioni della salma hanno subito fatto pensare a una violenza estrema: volto tumefatto, segni di percosse, lesioni compatibili con un trauma cranico e segni sul collo.

