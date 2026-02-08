Zoe Trinchero aveva solo 17 anni quando è stata uccisa da Alex Manna, un amico di 20 anni. L’uomo ha confessato di averla assassinata perché lei aveva rifiutato le sue avances. La polizia ha fermato Manna, che ha ammesso di averla colpita durante un litigio scoppiato a causa delle sue insistenti insistite. La famiglia di Zoe è sgomenta di fronte a questa tragedia che si è consumata in pochi istanti.

Un no non accettato: Alex Manna ha confessato di aver tolto la vita a Zoe Trinchero, 17 anni, perché non ha rifiutato le sue avances In provincia di Asti ieri mattina è stato trovato sul ciglio del fiume il corpo di una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero. In particolare il suo corpo è stato trovato lungo la strada che da Nizza Monferrato porta a Incisa. A confessare l’omicidio, dopo circa 24 ore, è stato il suo amico Alex Manna, 20enne, che non avrebbe accettato un rifiuto da parte della giovane che da lui voleva solo un’amicizia. Non solo, all’inizio il ragazzo avrebbe anche cercato di accusare un altro uomo, mettendolo nei guai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zoe Trinchero, la confessione dell’omicidio del suo amico 20enne

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Questa mattina a Nizza Monferrato i carabinieri hanno arrestato un 20enne, che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Ci sono un nome e una lunga confessione per la morte di Zoe; Ventenne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, uccisa al culmine di una lite per un no; Il femminicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; Morte di Zoe Trinchero, fermato dai carabinieri un ragazzo di 20 anni.

Alex Manna, chi è il killer di Zoe Trinchero: il passato da boxeur, la lite, i pugni sferrati alla vittima e la confessione«Non dovevo lasciarla da sola, è stato quel ragazzo ad aggredirla». Sarebbe stata questa la prima versione fornita da Alex Manna, fermato dai carabinieri per l’omicidio ... ilmattino.it

Il femminicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoNizza Monferrato (Asti). Ieri un innocente ha rischiato il linciaggio. La ragazza assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Fermato l'amico, il crollo e la confessione davanti agli investigator ... rainews.it

Erano giovanissimi. Ma la crudeltà, purtroppo, non conosce età. Alex Manna è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver ucciso Zoe Trinchero, la diciassettenne rinvenuta priva di vita in un canale a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, nella tarda serat facebook

Si chiamava Zoe Trinchero. Aveva appena 17 anni, e tutta la vita davanti. Picchiata e strangolata. Poi gettata in un fosso. Uccisa per un no. Da un uomo, ovviamente. Il reo confesso del femminicidio avrebbe inizialmente cercato di addossare la colpa a un uom x.com