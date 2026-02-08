Zoe presa a pugni strozzata e gettata in un corso d’acqua Il killer | Mi aveva rifiutato

Zoe è stata trovata morta nel rio Nizza, dopo essere stata presa a pugni, strozzata e poi gettata nell’acqua. L’uomo che ha confessato l’omicidio dice di aver perso il controllo dopo l’ennesimo rifiuto di Zoe e di averla colpita con violenza prima di abbandonarla nel corso d’acqua. La polizia sta indagando sulla tragica vicenda.

«Sì, l’ho uccisa io. Non volevo ma al suo ennesimo rifiuto di stare con me, l’ho aggredita e poi preso dal panico l’ho gettata nel rio Nizza». Dopo due ore di interrogatorio, ha confessato Alex Manna, il ragazzo di Nizza Monferrato che avrebbe picchiato fino a ucciderla Zoe Trinchero di 17 anni, per poi buttarne il corpo in un canale, nell’inutile tentativo di nasconderne il corpo. Ora si valuta il tipo di accusa sul giovane, «se è un omicidio o se possiamo qualificarlo come femminicidio, ma sappiamo che, con la nuova fattispecie, ci sono una serie di valutazioni ulteriori e non immediate che devono essere svolte», dice il procuratore capo di Alessandria, Cesare Parodi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

La polizia ha fermato un uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato.

Le urla e i disperati tentativi di difendersi e divincolarsi non le sono bastati: i pugni al volto sono stati più forti. Così come la presa intorno al collo, sempre più stretta, fino a strangolarla. È morta così Zoe Trinchero, la diciassettenne di Nizza Monferrato trovata se