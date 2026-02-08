Zazzaroni incensa un giocatore del Napoli | c’entra un gesto stupendo che è sfuggito a tutti

Questa mattina il giornalista Zazzaroni ha elogiato un giocatore del Napoli per un gesto che è passato inosservato. Durante la partita vinta 3-2 in casa del Genoa, la squadra di Conte ha affrontato molte difficoltà e ha mostrato carattere, ma è stato un singolo episodio a catturare l’attenzione. Un gesto che ha fatto la differenza, anche se in pochi se ne sono accorti, e che potrebbe aver dato una spinta in più ai partenopei.

Il Napoli ha vinto per 3-2 in casa del Genoa in una gara in cui tanti eventi avversi si sono abbattuti sulla squadra di Conte. Decisivo è stato anche il contributo di Scott McTominay, che ha messo lo zampino in entrambe le reti azzurre prima di lasciare il campo per un problema fisico. Lo scozzese non voleva però abbandonare il campo: un gesto che è piaciuto tantissimo al giornalista Ivan Zazzaroni. Zazzaroni colpito da McTominay: il motivo. In un post sui suoi canali social, Zazzaroni ha ricoperto di elogi McTominay: “McTominay ha qualcosa di speciale e non mi riferisco solo alle sue innegabili qualità tecniche. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Zazzaroni incensa un giocatore del Napoli: c’entra un gesto stupendo che è sfuggito a tutti Approfondimenti su Napoli Genoa Frey rivela: «C’è un giocatore dell’Inter che quest’anno mi ha emozionato più di tutti, il gesto antisportivo lo attribuisco a quel rossonero» Il bimbo bresciano che sta stupendo tutti a "The Voice Kids" su Rai Uno Un giovane talento di Brescia sta catturando l’attenzione su Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Napoli Genoa Argomenti discussi: Zazzaroni incensa un giocatore del Napoli: c’entra un gesto stupendo che è sfuggito a tutti. Zazzaroni: Dimarco incide come Roberto Carlos. Esposito, basta The Rock! Sommer…Il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua sul giocatore che è stato decisivo per Inter-Pisa e ha parlato anche del giovane attaccante ... msn.com Zazzaroni: Chivu ha aggiunto nel gioco e nella classifica, Inter migliorata rispetto a InzaghiIl direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, dedica il suo editoriale odierno all'Inter, vincente e convincente in quel di Parma grazie alle reti segnate da Dimarco e Thuram. Questo un ... tuttomercatoweb.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.