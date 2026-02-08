Zampano accusa la fatica Gerli non in grande giornata
Questa mattina il Parma ha affrontato la partita contro il Chievo. Il portiere Chichizola fa alcune parate, ma non basta a fermare i gol degli avversari. La deviazione di Adorni sul tiro di Brunori sorprende, anche se gli ospiti trovano comunque il modo di segnare. Alla fine, il Parma subisce la rete decisiva di Begic e incassa la sconfitta.
CHICHIZOLA 5,5 La deviazione di Adorni sul tiro di Brunori c’è, ma rimane ugualmente sorpreso. Sulla prodezza decisiva di Begic non può fare nulla. TONOLI 6 La sua prestazione come sempre la fa con più di una buona diagonale, anche se appare in certi frangenti parecchio nervoso e più falloso del solito. ADORNI 5 Al rientro da titolare, si fa sorprendere da Brunori sull’azione del primo gol doriano, tra l’altro su una palla giocata vicino alla linea di fondo. Un errore non da lui. NIELING 6,5 In una squadra che di occasioni da gol ne produce pochine, è uno dei pochi che spaventa Martinelli con una gran sventola nel primo tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
