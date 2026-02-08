Yorkshire investito in Corso Vittorio Emanuele è fuggito per la paura

Paura questa mattina in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, dove un cane Yorkshire è stato investito da una bicicletta e poi è scappato via. Il fatto è avvenuto davanti alla pasticceria De Pascale, lasciando tutti senza parole. Le persone che si trovavano sul posto hanno cercato di aiutare l’animale, ma il cane si è allontanato per la paura. La scena ha creato apprensione tra i passanti, che ora sperano che il cane venga ritrovato al più presto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grande apprensione e indignazione ad Avellino, in Corso Vittorio Emanuele (altezza pasticceria De Pascale), dove un cane di razza Yorkshire è scomparso dopo essere stato investito da una bicicletta. Secondo quanto ricostruito, il piccolo Bonny stava passeggiando regolarmente al guinzaglio con la sua proprietaria quando una bicicletta lo ha travolto. A causa del forte impatto e dello spavento, l'animale si è sfilato dal collare ed è fuggito via, disorientato e probabilmente dolorante. L'incidente è avvenuto in pieno centro cittadino, in una zona molto frequentata. La proprietaria, comprensibilmente sotto shock, è disperata: si teme che il cagnolino possa essere ferito e si sia nascosto per la paura.

