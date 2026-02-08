Il nuovo governo dello Yemen è stato appena formato. Il primo ministro Shaya Mohsin al-Zindani ha presentato le sue priorità: migliorare la gestione della pubblica amministrazione, combattere la corruzione e alzare il livello di vita delle persone. La nomina arriva in un momento di grande tensione nel paese, e ora si aspetta di vedere come il nuovo esecutivo affronterà le sfide.

Si è appena formato il nuovo governo dello Yemen. Il primo ministro Shaya Mohsin al-Zindani ha delineato le priorità del suo gabinetto: perfezionamento della gestione della cosa pubblica, lotta alla corruzione, miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Lunghe trattative. Ci sono voluti molti mesi per arrivare a costituire un nuovo governo dopo che il precedente premier Ahmad Awad bin Mubarak aveva rassegnato le dimissioni lo scorso maggio. Le consultazioni si sono tenute nella capitale dell’Arabia Saudita Riad. Il motivo erano le tensioni fra il governo yemenita e i separatisti del Consiglio di Transizione del Sud, organizzazione militare e politica che si è sciolta all’inizio di gennaio e che era supportata dagli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Yemen, formato il nuovo governo del premier al-Zindani

Approfondimenti su Yemen Governo

Dopo il voto della Camera, il premier ha annunciato la nascita di un nuovo governo.

Questa mattina si è riunito il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori di Confartigianato Palermo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Yemen: nuovo governo ad Aden dopo il riassetto nel Sud ed il rinnovato attivismo saudita x.com

Un musulmano che ha scontato cinque anni di carcere in Yemen per aver preso parte a un piano terroristico, sta cercando di candidarsi come consigliere comunale a Birmingham. Si chiama Shahid Butt ed è stato condannato dal tribunale del suo Paese nel 1 facebook