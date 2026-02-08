Yamal e Lewandowski segnano mentre la capolista LaLiga rafforza la presa sul titolo

Il Barcellona ha conquistato un’altra vittoria importante in casa contro il Maiorca, vincendo 3-0. Yamal e Lewandowski sono andati a segno, consolidando la posizione in classifica e allargando il vantaggio sulla seconda in classifica. La squadra di Xavi sembra sempre più vicina a mettere le mani sul titolo in Liga.

Il Barcellona ha rafforzato la propria presa sul primo posto nella Liga con una schiacciante vittoria casalinga per 3-0 sul Maiorca in difficoltà, portandosi a quattro punti di vantaggio in vetta. I gol di Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Marc Bernal hanno suggellato una serata confortevole per la capolista al Camp Nou. Il Maiorca si mostra pericoloso nel primo tempo, con Jan Virgili che crea problemi a Jules Kounde sulla fascia, ma gli ospiti non riescono a trasformare i momenti promettenti in una svolta.

Nel recente match di Copa del Rey, Ferran Torres e Lamine Yamal hanno segnato nel secondo tempo, permettendo al Barcellona di superare il Racing Santander e mantenere viva la speranza di avanzare nella competizione.

Lamine Yamal è stato riconosciuto come Player of the Month (POTM) di LaLiga per dicembre, confermando il suo ruolo emergente nel calcio spagnolo.

Yamal e il gol alla Messi, 'lui ne ha segnati 1000 così'Uno scambio in area, una doppia finta, poi il tocco di esterno sinistro a beffare il portiere: è un gol alla Messi quello che ha restituito al Barcellona il miglior Lamine Yamal, ieri a Bruges,in ... ansa.it

Lewandowski via dal Barcellona? Yamal chiede alla dirigenza di trattenere il polaccoDopo settimane complicate segnate da una pubalgia che lo aveva limitato, Lamine Yamal torna a far parlare di sé in Spagna grazie alle prestazioni convincenti. Il giovane talento catalano, affiancato a ... tuttomercatoweb.com

Kwallo Nishadi. . Kwallayen da akaci awasan Yau da Mallorca Lewandowski Lamine Yamal Marc Bernal facebook

ç ! #Lewandowski, #Yamal e il classe 2007 #Bernal stendono il Maiorca e assicurano tre punti alla squadra di Flick, che mantiene il primo posto momentaneamente a più 4 sul Real #Tuttosport #LaLiga #BarcellonaMaiorca x.com