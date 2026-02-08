WWE | Indecisione sui piani per WrestleMania di Seth Rollins

La WWE mantiene il riserbo sui piani per il match tra Seth Rollins e Bron Breakker a WrestleMania 42. La federazione non conferma ancora nulla, lasciando i fan nel dubbio. Nel frattempo, i due lottatori si preparano senza annunci ufficiali, anche se tutto fa pensare che il loro incontro possa diventare uno dei momenti principali dello show. La situazione rimane aperta, e l’attesa cresce.

La WWE ha in programma Seth Rollins contro Bron Breakker per WrestleMania 42, ma continua a non sbilanciarsi pubblicamente. Il motivo non è l’indecisione creativa, ma una precisa strategia di protezione legata alle condizioni fisiche di Rollins. Il piano c’è, ma la WWE si tiene un margine di sicurezza. Secondo quanto emerso durante una puntata del Wrestling Observer Radio, la WWE ha già inserito il match Rollins vs Breakker nel proprio programma interno e conta sul fatto che Seth Rollins venga dichiarato idoneo in tempo per l’evento di Las Vegas. Tuttavia, l’azienda ha scelto deliberatamente di non confermare nulla in televisione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

A WrestleMania 42, Seth Rollins si prepara a sfidare Bron Breakker in un match che promette scintille.

