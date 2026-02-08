Wicked 2 | streaming su Peacock nel 2026 ma l’incasso cala e gli Oscar ignorano il sequel di successo

Il sequel di “Wicked” arriverà in streaming su Peacock il 20 marzo 2026, ma il suo incasso si sgonfia rispetto al primo film e, sorprendentemente, gli Oscar non lo considerano affatto. Nonostante il successo del musical di Broadway da cui prende spunto, il film ha faticato a conquistare pubblico e critica, e ora si prepara a una distribuzione digitale che potrebbe non bastare a risollevare le sorti.

Il sequel di “Wicked”, il fenomeno cinematografico ispirato all’amato musical di Broadway, approderà in streaming il 20 marzo 2026, una data che segna una tappa fondamentale per un progetto che, tuttavia, ha incontrato un percorso decisamente più complesso rispetto al suo predecessore. “Wicked: For Good”, interpretato nuovamente da Cynthia Erivo e Ariana Grande, sarà disponibile sulla piattaforma Peacock, dopo un’esperienza al box office che, pur registrando incassi significativi, non ha replicato il trionfo del primo capitolo, e soprattutto dopo una sorprendente assenza dalle nomination agli Oscar 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Wicked 2 Wicked: sequel successo di critica e pubblico al botteghino Wicked for good previsione di incasso record nel weekend di apertura 2025 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Wicked 2 Argomenti discussi: Monarch: Legacy of Monsters, il trailer della seconda stagione della serie tv; WICKED: FOR GOOD sarà disponibile in streaming esclusivamente su Peacock a marzo; War Machine, il trailer del film Netflix con Dennis Quaid; Something Very Bad is Going To Happen, il teaser trailer serie tv. Gorgeous #InesDiSanto #bridalcollection inspired by Wicked Movie #wickedforgood2025 #abitodasposa https://www.thedress.it/62749/la-sposa-da-fiaba-ines-di-santo-fall-2026-respira-e-wicked-for-good/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.