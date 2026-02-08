George Weah ha raccontato di aver vissuto momenti difficili alla Juventus. In un’intervista a Téléfoot, l’attaccante si è aperto, spiegando che non si sentiva più bene nel club bianconero. Aveva difficoltà ad alzarsi al mattino per andare in allenamento e ha deciso di cambiare aria, trasferendosi al Marsiglia di De Zerbi.

Weah si confessa a Téléfoot rivelando il malessere vissuto a Torino prima del passaggio al Marsiglia di De Zerbi. Il trasferimento di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia, avvenuto in estate sotto la supervisione dell’AD Damien Comolli, non è stato solo un cambio di maglia, ma una vera e propria liberazione psicologica per l’esterno statunitense. In un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Téléfoot, il figlio d’arte ha ripercorso con estrema sincerità gli ultimi mesi vissuti alla Continassa, descrivendo un periodo di profonda crisi personale e professionale che lo aveva allontanato dal centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Weah si confessa: «Alla Juventus non stavo più bene: era difficile alzarmi la mattina per andare agli allenamenti». Il retroscena sul suo trasferimento

