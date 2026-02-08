Washington Post | dopo i licenziamenti arrivano le dimissioni dell’amministratore delegato Il perché

Dopo i licenziamenti di massa, anche l’amministratore delegato Will Lewis decide di lasciare. La decisione arriva poco dopo che il giornale ha tagliato molti posti di lavoro, lasciando dipendenti e lettori senza parole. Lewis ha comunicato la sua scelta senza spiegare troppo i motivi, ma sembra legata alle difficoltà che il quotidiano sta attraversando. La notizia apre un nuovo capitolo per il Washington Post, ora senza il suo massimo dirigente.

A seguito dei licenziamenti di massa che hanno coinvolto i giornalisti del Washington Post, ora Will Lewis, amministratore delegato del giornale, ha annunciato le sue stesse dimissioni. Cosa accadrà al giornale, adesso? Dai licenziamenti alle dimissioni di Lewis. Cosa accadrà al Washington Post?. L'amministratore delegato dopo aver partecipato alla riunione insieme a Jeff Bezos, in cui è stato annunciato il licenziamento dei dipendenti, ha affermato che fosse "il momento giusto" per farsi da parte. Ora, come comunicato sul Washington Post, D'Onofrio succede Lewis "con effetto immediato". Inoltre, i tagli che sono stati annunciati si sono rivelati più profondi di quanto si potesse prevedere.

