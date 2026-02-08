Volta Comunitat Valenciana 2026 Garcia Pierna vince l’ultima tappa Evenepoel conquista la generale

Questa mattina si è conclusa la quinta e ultima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026. Dopo una frazione breve ma molto combattuta, Raul Garcia Pierna ha conquistato la vittoria in volata, battendo i compagni di fuga nel finale. Nel frattempo, Evenepoel ha mantenuto la maglia gialla e si è preso la classifica generale. La corsa si è decisa negli ultimi chilometri, con gli atleti che hanno dato tutto per salire sul podio.

Si è poco fa conclusa la quinta ed ultima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026. Dopo una frazione breve ma impegnativa, la volata è stata conquistata dallo spagnolo Raul Garcia Pierna, abile ad anticipare al traguardo i suoi compagni di fuga, che nel finale hanno tenuto botta alla rimonta del gruppo. Terza vittoria in carriera per il corridore della Movistar. La tappa, partita da Bétera e conclusa a Valencia dopo soli 94 chilometri, è cominciata con la fuga di oltre venti atleti nei primi chilometri. I fuggitivi hanno insieme superato il GPM di Puerto del Oronet (4,7 km al 4,4% di pendenza media) e sulla salita successiva, quella di Puerto del Garbi (5,1 km al 7,1% di pendenza media) è stato proprio Garcia Pierna ad attaccare, portandosi dietro un gruppetto di circa 9 corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volta Comunitat Valenciana 2026, Garcia Pierna vince l’ultima tappa. Evenepoel conquista la generale Approfondimenti su Volta Comunitat Valenciana Volta Comunitat Valenciana 2026: Remco Evenepoel si aggiudica la cronometro. Il vento neutralizza la classifica generale Remco Evenepoel si prende la vittoria nella cronometro di oggi, ma la classifica generale cambia tutto. Evenepoel domina la Volta Comunitat Valenciana 2026, Pellizzari sul podio Remco Evenepoel si aggiudica la vittoria alla Volta Comunitat Valenciana 2026, dimostrando fin dall’inizio una forma eccezionale. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Volta Comunitat Valenciana Argomenti discussi: Volta Comunitat Valenciana 2026, il percorso (Altimetrie e Planimetrie); Volta a la Comunitat Valenciana 2026 - Analisi del percorso; Volta Comunitat Valenciana 2026: il percorso e le tappe ai raggi X; Volta Comunitat Valenciana: le cinque tappe, i favoriti e dove vedere la corsa in tv. Volta Comunitat Valenciana 2026, Evenepoel show nel finale. Il belga ipoteca il successo finale. Pellizzari sul podioRemco Evenepoel conferma il suo straordinario stato di forma in questo inizio di anno e si aggiudica la quarta tappa della Volta Comunitat Valenciana, La ... oasport.it VALENCIANA. VITTORIA FINALE DI EVENEPOEL, L'ULTIMA TAPPA A GARCIA PIERNACercava il tris e il tris ha trovato. Elisa Longo Borghini conquista la vittoria di tappa sul traguardo in salita di Jebel Hafeet e il successo finale nella classifica generale dell'UAE Tour. Alle ... tuttobiciweb.it Follow Quinta Tappa live from Volta Comunitat Valenciana 2026 with our interactive feed. Rider tracking and standings on SpazioCiclismo. Eurosport 2, Discovery+. x.com EVENEPOEL VINCE LA VALENCIANA, GRANDE PROVA DEGLI ITALIANI Remco Evenepoel vince la tappa regina della Volta a la Comunitat Valenciana assicurandosi anche la classifica generale. Questa è stata una vittoria importante perché ha battuto un a facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.