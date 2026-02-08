Volley femminile Novara vince un duello titanico contro Milano Tolok primeggia nella sfida con Egonu

Novara batte Milano 3-2 in una partita combattuta fino all’ultimo punto. Le due squadre si sono sfidate senza esclusione di colpi, con Tolok che ha messo in difficoltà Egonu. La partita è stata lunga e intensa, e alla fine la vittoria è andata a Novara, che conquista tre punti fondamentali nella corsa ai playoff.

Novara ha sconfitto Milano per 3-2 (25-18; 19-25; 25-20; 22-25; 16-14) in uno dei due big match della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le piemontesi si confermano la bestia nera delle meneghine, visto che le avevano già sconfitte a fine dicembre nei quarti di finale della Coppa Italia: le ragazze di coach Stefano Lavarini sono incappate nel sesto ko stagionale in campionato e si trovano al terzo posto in classifica, con cinque lunghezze di margine nei confronti del sestetto allenato da Lorenzo Bernardi. Milano ha saputo rimontare da 1-2 in una partita decisamente combattuta e al tie-break si è trovata sotto per 10-12, ha recuperato due volte (12-12 e 14-14), ma poi le padrone di casa hanno firmato un micidiale uno-due e hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, firmando la terza affermazione consecutiva nel torneo a quattro giorni di distanza dal sigillo contro il Benfica valso il secondo posto nel girone di Champions League alle spalle del Fenerbahce Istanbul. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Novara vince un duello titanico contro Milano. Tolok primeggia nella sfida con Egonu Approfondimenti su Novara Milano Novara strapazza Milano in Coppa Italia: Tolok vince il duello con Egonu, le Zanzare meritano la Final Four Nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, Novara ha superato Milano al PalaIgor, dimostrando determinazione e solidità. Volley femminile, Novara vince il derby con Monviso: Tolok e Alsmeier suonano la carica in Serie A1 Nel derby della diciannovesima giornata di Serie A1, Novara si impone su Monviso con un convincente 3-1. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Novara Milano Argomenti discussi: Champions donne: Conegliano vince e chiude 1ª. Milano spreca, è seconda. Beffa Scandicci: ko, sfiderà Novara; Con due 3-0 le piemontesi avanzano nell'Europa del volley; Pallavolo ChampionsF – Novara vince in scioltezza con il Benfica: ora il play off tutto italiano con Scandicci; LIVE Novara-Benfica 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le piemontesi risolvono in scioltezza la grana portoghese. Volley femminile, Novara vince un duello titanico contro Milano. Tolok primeggia nella sfida con EgonuNovara ha sconfitto Milano per 3-2 (25-18; 19-25; 25-20; 22-25; 16-14) in uno dei due big match della 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le ... oasport.it LIVE Novara-Milano 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: grande equilibrio nel tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-9 Primo tempo Danesi 10-8 Errore al servizio Milano Ishikawa rientra per Melli 9-8 Diagonale stretta di Egonu ... oasport.it Volley, B femminile: successi per Torbole e Brescia x.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS SAN GIOVANNI IN M .NO - PERUGIA Gli Highlights della sfida della 23^ giornata della #SerieA1Tigotà tra Consolini Volley 1907 Femminile e Bartoccini - MC Restauri Perugia Volley A1 Femminile La Pl facebook

