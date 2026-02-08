volley conad a mantova per difendere il primato

La Conad affronta oggi a Mantova la partita più importante della stagione. La squadra di casa, con 28 punti, cerca di fermare i leader in classifica, che invece hanno 42 punti. La gara si gioca alle 16, nella settima giornata di ritorno della Serie A3. La Conad vuole mantenere il primato, ma il match si preannuncia difficile. Mantova prova a sorprendere i campioni in carica, che arrivano pronti a difendere la vetta.

La Conad (42) difende la vetta nell’insidiosa trasferta di Mantova (28), in programma oggi alle 16 e valida per la settima di ritorno di Serie A3. Ad una settimana dal sofferto successo interno col Sarlux Sarroch, arrivato solo al tie-break dopo aver condotto 2-0, i granata vogliono consolidarsi in un match tutt’altro che banale, visto il valore dei padroni di casa, attualmente terzi in compagnia di San Giustino. A presentare il match è il capitano e centrale reggiano Rocco Barone: "Abbiamo già affrontato Mantova diverse volte, a partire dalle amichevoli estive, ma ogni partita fa storia a sé. Ci aspettiamo una avversaria diversa, soprattutto in casa, dove riesce a essere più compatta e aggressiva, in particolare al servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley A3, Conad vince al tie-break contro SarrochREGGIO EMILIA – La Conad Volley coglie un nuovo successo piegando al tie-break il Sarlux Sarroch tra le mura amiche. Pronti via e i giallorossi vanno sul 2-0, ma gli ospiti con caparbietà riescono a r ... reggionline.com

