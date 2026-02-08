Volley Bergamo 1991 altra vittoria per risalire | 3-1 contro Monviso

Treviglio cerca una vittoria, ma questa sera a rispondere è stata Bergamo. La squadra di casa ha conquistato un successo in tre set a uno contro Monviso, rilanciando le proprie chance di risalire in classifica. La partita è stata combattuta, con Bergamo che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni e portare a casa i tre punti.

Treviglio chiede la vittoria e Bergamo risponde: l’anticipo della decima di ritorno con Monviso finisce con un successo per tre set a uno. Che porta tre punti preziosi alla classifica rossoblù a tre giornate dal termine della Regular Season. Il sestetto iniziale è lo stesso che aveva strappato la vittoria a Perugia una settimana fa. E riparte da dove aveva lasciato: con Cese Montalvo a ottimizzare al massimo i colpi (6, 71%) e un primo set agguantato con autorevolezza. Nel secondo parziale, però, la rotta si inverte: Monviso allunga in fretta, coach Cervellin gioca le carte Bolzonetti e Mosser prima, Carraro e Weske poi, ma Dodson e D’Odorico guidano alla parità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Treviglio, il Volley Bergamo 1991 torna in campo al PalaFacchetti per sfidare Monviso.

