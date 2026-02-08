Vogliamo arrivare nel Regno Unito | 48 migranti salvati dalla guardia di finanza sbarcano a Lampedu

Quarantotto migranti sono sbarcati questa mattina a Lampedusa, portati a riva dalla Guardia di Finanza. Hanno raccontato di aver attraversato il mare con l’obiettivo di arrivare nel Regno Unito. La loro partenza è stata rischiosa, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Ora sono in attesa di ulteriori verifiche e di capire quali saranno i prossimi passi.

Lampedusa, 8 febbraio 2026 – Un desiderio di libertà e una meta ben precisa, il Regno Unito, hanno spinto quarantotto migranti a intraprendere un viaggio pericoloso attraverso il Mediterraneo, terminato con un salvataggio al largo delle coste lampedusane da parte della Guardia di Finanza. L'imbarcazione, un barcone di dieci metri, è stata intercettata domenica, mentre proveniva dalle acque territoriali libiche, precisamente da Zawia, da dove era salpata la sera precedente, intorno alle 22. A bordo, un gruppo eterogeneo di persone provenienti da Egitto, Sudan e Iraq, uomini e donne, con un minore tra loro, tutti accomunati dalla speranza di raggiungere le coste britanniche.

