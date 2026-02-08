Vittozzi | calciatrice mancata ha visto i demoni e poi si è presa il mondo col biathlon

Vittozzi ha passato l’infanzia a provare diversi sport, dal nuoto alla danza, senza mai trovare quello che la catturasse davvero. Poi, un giorno, ha scoperto il biathlon e ha deciso di provarci, lasciando i demoni alle spalle. Ora, con il suo talento, si prende il mondo, anche se da bambina era solo una ragazzina iperattiva che sapeva di poter eccellere.

Vittozzi è un cognome che ha una certa assonanza con la parole vittoria. La Coppa del Mondo che Lisa vinse nel 2024 a Canmore, stringendo i denti, tanta era la tensione nella Mass Start per gli ultimi, interminabili 12.5 km, fu un capolavoro portato a termine e pensato da quando la perse per un pugno di punti (22) dalla compagna Dorothea Wierer. Era il 24 marzo 2019, e Lisa si fece una promessa: "Quella Coppa un giorno sarà mia, ho tutto il tempo davanti e le capacità per riuscirci. Piano piano raggiungo ogni obiettivo, e ne ho ancora tanti". Prima di quel trofeo, Lisa aveva raccolto ben quattro medaglie mondiali a Nove Mesto, dove ha completato la rincorsa al suo primo titolo iridato individuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Vittozzi Biathlon

Nella tappa di Coppa del Mondo femminile di biathlon a Nove Mesto na Morave, le atlete francesi hanno ottenuto una doppietta, mentre Lisa Vittozzi si è classificata nona.

VITTOZZI splendida 3ª nella mass start, si arrende solo alle francesi | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Vittozzi Biathlon

