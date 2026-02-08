Vittorio Lingiardi esplora il masochismo nel segno del paradosso

Vittorio Lingiardi torna a parlare di masochismo, questa volta mettendo in luce il suo lato più paradossale. Lo psichiatra e psicoterapeuta italiano analizza come il dolore e il piacere si intreccino, creando confini sfumati e complessi. Dopo aver scritto di narcisismo, ora si concentra su come il masochismo si manifesti nella nostra società, spesso lontano da schemi semplici. La sua analisi punta a far capire che il dolore non è solo sofferenza, ma anche una parte profonda di noi, difficile da definire e da gestire.

Da Einaudi Tra eros e disciplina, tra convivenza e connivenza: i poli ai quali tendere e quelli da cui fuggire: «Farsi male» Allo scopo di circumnavigare i mali del nostro tempo, quattro anni dopo Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo, Vittorio Lingiardi riprende il filo per disegnare i confini frastagliati del dolore che infliggiamo a noi stessi, quando assecondiamo una disposizione alla schiavitù che oscilla pericolosamente tra generosità e dipendenza tossica. Quanto ne siamo consapevoli? Definire il confine che separa convivenza e connivenza è l’obiettivo. Il periplo di Farsi male Variazioni sul masochismo (Einaudi, pp. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Vittorio Lingiardi esplora il masochismo nel segno del paradosso Approfondimenti su Vittorio Lingiardi L'isola dei ricordi: Fatih Akin esplora il dramma del Nazismo nel trailer con Diane Kruger Un bambino cerca di aiutare sua madre su un’isola tedesca, mentre il Nazismo fa sentire la sua presenza. Il paradosso della Torre Unico-Brera: nel 2008 il Comune indicò il valore storico del rudere del ‘700 ma era già stato abbattuto Nel 2008, il Comune di Milano riconobbe il valore storico del rudere del ‘700 di via Anfiteatro 7, nel quartiere Brera. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Vittorio Lingiardi Argomenti discussi: Sentimental value, amore e dolore; L’invenzione dell’inconscio (o la sua scoperta?) secondo Vittorio Lingiardi. ‘L’inconscio’ Vittorio Lingiardi sabato al Teatro Grande di Brescia per ‘Lezioni di Storia’Vittorio Lingiardi terrà una lezione dedicata all’Inconscio, inteso come invenzione o come scoperta, a partire dalle prime opere letterarie fino alla rivoluzione del pensiero. quibrescia.it Vittorio Lingiardi: Non facciamoci del maleChiacchierata su autolesionismo, femminismo, amore, cinema, tra la nostra giornalista e il nostro psicoanalista e scrittore ... repubblica.it “Sentimental Value, una volta che gli hai aperto la porta, abita con te.” Vittorio Lingiardi, nel nuovo numero de Il Venerdì di Repubblica, descrive così il film di Joachim Trier. Un’opera che può permettersi di evocare Bergman, fatta di “parti uguali di amore e dol facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.