Questa sera, alle 21, Villarreal ed Espanyol si sfidano nell’ultimo match della giornata 23 della Liga. Il Villarreal cerca di tornare alla vittoria dopo alcune partite senza successo, mentre l’Espanyol punta a confermare la buona forma recente. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i tifosi sono pronti a seguire un’altra sfida intensa tra le due squadre.

La giornata numero 23 della Liga spagnola si chiuderà con il consueto posticipo del lunedì, che vedrà rivaleggiare il Villarreal e l’Espanyol. Si tratta di due squadre che stanno disputando un’annata complessivamente molto positiva, addirittura sorprendente ma che nell’ultimo frangente di stagione stanno faticando. I valenciani sono quarti ma hanno totalizzato un solo punto (nello. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Espanyol (lunedì 09 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ritorno alla vittoria per i valenciani?

Questa sera alle 21 il Villarreal affronta l’Espanyol in un match che chiude la giornata 23 della Liga spagnola.

