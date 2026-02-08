VIDEO | Sotto il cielo di Agata l' Orchestra Bellini e il Coro Lirico incantano la folla A sira o tri

La piazza Duomo si è riempita di persone per la serata

Una grande folla ha riempito piazza Duomo per la notte de "A sira o tri", trasformando l'evento in un momento collettivo di celebrazione dell’arte siciliana. La serata è stata scandita da un susseguirsi di esecuzioni guidate da Salvo La Rosa, che ha collegato la devozione dei presenti con le performance musicali. L'Orchestra Giovanile del Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, diretta dal Maestro Giuseppe Romeo, ha accompagnato con energia il Coro Lirico Siciliano, guidato dal Maestro Francesco Costa. Il programma ha alternato momenti di valore spirituale e civile, celebrando il Giubileo Agatino per i 900 anni dalla traslazione delle reliquie della Santa da Costantinopoli, integrando l’omaggio agli 800 anni di San Francesco e i ricordi dei 100 anni dalla nascita di Riz Ortolani e dei 150 anni di Pietro Branchina.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Agata Siracusa

Il coro del Teatro Massimo Vincenzo Bellini si esibirà ad Acireale il 19 dicembre 2025, nell’ambito del cartellone “Natale ad Acireale 2025”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Agata Siracusa

Argomenti discussi: Dreaming Tuscany, anche la bellezza di Montalcino nel set del film You, Me & Tuscany, con Regè-Jean Page; Domenica 8, ‘Sotto il cielo di Taras’ presenta l’ultimo lavoro di Sara Notaristefano; Il santuario sotto il cielo per le donne sfruttate; Sotto il cielo di Gaza.

Sotto il Cielo del Natale streamingScopri dove vedere Sotto il Cielo del Natale in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Sotto il Cielo del Natale in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, ... comingsoon.it

Andrea Griminelli e l’Orchestra Giovanile del Conservatorio Bellini di Catania. A sira o’ tri Un grande spettacolo!! #SantAgata #Catania #VivaSantAgata #SalvoLaRosa #Sicilia facebook