Video choc su Obama Trump tira dritto | Non chiedo scusa E snobba il Super Bowl

La polemica non si ferma. Dopo la diffusione del video che mostra Barack e Michelle Obama, Donald Trump ha deciso di non fare marcia indietro. Non si scusa e continua a ignorare anche il Super Bowl, lasciando la scena a chi chiede spiegazioni. Le reazioni non si placano, ma lui resta fermo sulle sue posizioni.

Le critiche e l’indignazione (anche da parte dei repubblicani) scatenate dal video su Barack e Michelle Obama non fanno arretrare di un passo Donald Trump. «Non ho commesso nessun errore», dice il presidente Usa ai giornalisti, rifiutando di scusarsi per il filmato condiviso sul suo account Truth che raffigurava l’ex inquilino della Casa Bianca e l’ex first lady come scimmie. «Ho guardato solo la prima parte. non ho visto tutto il video», continua, precisando di averlo «dato» al suo staff perché lo pubblicasse e neanche loro avevano visto la clip per intero. Ma alla domanda se condanna le immagini razziste risponde: «Certo che sì». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

