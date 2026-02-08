Vicopisano celebra il Giorno del Ricordo | il programma

Vicopisano si prepara a ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Martedì 10 febbraio alle 18:30, il Comune organizza l’evento ‘La voce della Memoria’ per mantenere vivo il ricordo di quella tragedia. La serata si svolgerà in modo semplice e diretto, senza troppi fronzoli, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e non dimenticare.

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, il Comune di Vicopisano promuove l'incontro 'La voce della Memoria', in programma martedì 10 febbraio alle 18:30 nella Biblioteca comunale 'Peppino Impastato'. La legge riconosce il valore civile della memoria come strumento di conoscenza storica e consapevolezza democratica: ricordare non è restare fermi, ma dare profondità al presente e orientare il futuro.

