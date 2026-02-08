Vibo Valentia | Lancia Y distrutta da un incendio a Paravati indagini in corso per accertare le cause

Questa notte a Paravati, frazione di Mileto, un’auto è stata avvolta dalle fiamme e distrutta. La Lancia Y parcheggiata lungo la strada è andata completamente in cenere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno cercando di capire cosa abbia provocato l’incendio. Le indagini sono ancora in corso.

Una Lancia Y completamente distrutta dalle fiamme nella notte. È il bilancio di un incendio che ha riguardato un’autovettura parcheggiata nella frazione di Paravati, nel comune di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. L’allarme è scattato nelle ore notturne, mobilitando i vigili del fuoco del Comando provinciale, giunti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio, le cui cause sono al momento ignote, ha generato un’immagine di devastazione, con la vettura ridotta a un ammasso di lamiere contorte e carbonizzate. La dinamica dell’accaduto, seppur ancora nebulosa, si è dipanata in un contesto di quiete apparente, interrotta bruscamente dall’improvviso divampare delle fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu

