Viareggio | Frattura nel centrosinistra Casa Riformista abbandona le primarie e denuncia ambizioni personali al potere
Viareggio si prepara alle elezioni comunali, ma il centrosinistra si divide. I civici di Casa Riformista annunciano di non partecipare alle primarie del Cantiere e accusano le forze politiche locali di ambizioni personali e mancanza di trasparenza. La decisione complica ulteriormente il percorso verso il voto, lasciando il quadro politico più incerto del previsto.
Viareggio è chiamata a rinnovare la sua amministrazione, ma il percorso verso le elezioni si complica con l’annuncio a sorpresa dei civici di Casa Riformista che si sottraggono alle primarie del Cantiere, motivando la decisione con una profonda disillusione nei confronti del metodo e delle dinamiche interne alle forze politiche locali. La decisione, resa pubblica nella serata di ieri, 7 febbraio 2026, segna una frattura nel tentativo di costruire un’alternativa unitaria all’amministrazione uscente e solleva interrogativi sul futuro della coalizione progressista in vista delle prossime amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu
’Casa Riformista’, debutta un nuovo spazio nel centrosinistra
Nasce a Cento “Casa Riformista”, il nuovo spazio civico e centrista che si propone di unire e rafforzare il centro-sinistra.
Elezioni Comunali Viareggio 2026: ex assessore regionale Baccelli corre alle primarie del centrosinistra
L’ex assessore regionale Baccelli ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per le elezioni comunali di Viareggio nel 2026.
Viareggio, i civici di Casa Riformista non parteciperanno al cantiere del centrosinistra:L’area civica guidata da David Zappelli si sfila dal percorso unitario per le comunali. Primarie senza regolamento né programma condiviso: non ci sono le condizizoni uno scontro fratricida che non ci ... versiliatoday.it
Viareggio, il 15 marzo le primarie di coalizione del centrosinistra: approvato il regolamentoOgni soggetto potrà presentare una candidatura coerente con i valori, la visione e il progetto politico portato avanti nell'ultimo anno ... luccaindiretta.it
Salerno, Comunali 2026. Gianfranco Valiante (Casa Riformista): "Al tavolo del Campo Largo attendiamo PD e PSI, il cammino sarà difficile" #salerno #comunali2026 #campolargo #CasaRiformista #AgendaPolitica facebook
FIRENZE-SIENA - Autopalio, Casini (Casa Riformista): “Situazione insostenibile. Servono risposte immediate da ANAS e MIT”. Presentata interrogazione in Regione dopo l’ennesima mattinata di caos e la chiusura del tratto Greve in Chianti-San Casciano. x.com
