Viareggio | Frattura nel centrosinistra Casa Riformista abbandona le primarie e denuncia ambizioni personali al potere

Viareggio si prepara alle elezioni comunali, ma il centrosinistra si divide. I civici di Casa Riformista annunciano di non partecipare alle primarie del Cantiere e accusano le forze politiche locali di ambizioni personali e mancanza di trasparenza. La decisione complica ulteriormente il percorso verso il voto, lasciando il quadro politico più incerto del previsto.

Viareggio è chiamata a rinnovare la sua amministrazione, ma il percorso verso le elezioni si complica con l’annuncio a sorpresa dei civici di Casa Riformista che si sottraggono alle primarie del Cantiere, motivando la decisione con una profonda disillusione nei confronti del metodo e delle dinamiche interne alle forze politiche locali. La decisione, resa pubblica nella serata di ieri, 7 febbraio 2026, segna una frattura nel tentativo di costruire un’alternativa unitaria all’amministrazione uscente e solleva interrogativi sul futuro della coalizione progressista in vista delle prossime amministrative.🔗 Leggi su Ameve.eu

