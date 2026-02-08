Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25

Questa mattina a Roma si registrano diversi disagi sulla viabilità. Tra incidenti e rallentamenti, il traffico si è bloccato su più tratte: tra Roma sud e Valmontone verso Napoli ci sono code causate da un incidente, mentre sulla Firenze-Roma si circola a singhiozzo a causa di un altro scontro. La situazione si aggrava anche sulla Cassia bis, dove un incidente è stato risolto, e sulla A24 tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est ci sono rallentamenti. La linea ferroviaria Roma Pisa è sospesa tra Civitavecchia

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Roma Napoli traffico bloccato per incidente tra bivio diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli prestare attenzione sempre sulla uno ma nel tratto Firenze Roma un altro incidente è ancora code tra il bivio per la diramazione Roma nord Guidonia Montecelio verso Roma mentre sulla Cassia bis incidente risolto circolazione altezza a Formello nuovamente regolare sulla raccordo anulare code tra piedi ammazione Today interna code tra Flaminia Salaria sul tratto Urbano della A24 Ci sono rallentamenti tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro di Roma pure anche sulla diramazione Roma sud della 1 Tor Vergata Raccordo Anulare verso quest'ultimo e cambiamo argomento per il trasporto ferroviario informiamo che la linea Roma Pisa è sospesa tra Civitavecchia e Santa Severa per accertamenti tecnici sulla linea e treni alta velocità Intercity e regionali possono registrare ritardi subire limitazioni di percorso o cancellazioni informiamo infine che è stata diramata un'allerta meteo sono previste precipitazioni da isolate a Sparse anche a carattere di rovescio o temporale in particolare sui settori costieri dalla serata di oggi e per le successive 12 18 ore

La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

