Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 16 | 25

Da questa mattina, la circolazione sulle strade principali di Roma e del Lazio si presenta regolare, almeno per ora. Tuttavia, nella stazione di Porta San Paolo, si preparano lavori di riqualificazione delle pensiline che interesseranno la ferrovia regionale Metromare fino al 20 febbraio. Durante i lavori, i treni tra Porta San Paolo e Magliana circolano solo tra Magliana e Colombo, e gli utenti devono usare la linea B della metropolitana come alternativa. Sulla strada provinciale di Magliano Sabina, invece, si sono resi necessari restringimenti di carreggiata e senso unico alternato

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è regolare in queste prime ore del pomeriggio sulle strade principali della regione Lazio per le trasporto ferroviario informiamo che a Roma nella stazione di Porta San Paolo Lunedì partiranno i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine modifiche al servizio per la ferrovia regionale Metromare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 nella fascia oraria 11 16:30 sto parziale della circolazione nella tratta Porta San Paolo Magliana i treni viaggiano solo tra le stazioni di Magliano e Colombo nella tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metropolitana gli interventi sono a cura di Astral spa per i cantieri segnaliamo che sulla strada provinciale di Magliano Sabina Per consentire operazioni di ripristino a seguito di un movimento franoso istituì il restringimento di carreggiata con senso unico alternato dal km 17 117 300 In termine dei lavori è previsto per il 28 febbraio e in chiusura il trasporto marittimo fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa nave Ponza Formia delle 16 è stata anticipata alle 14:30 ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di civiltà stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non per è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto.

