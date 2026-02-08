Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 15 | 25

La viabilità a Roma e nel Lazio resta generalmente regolare, ma ci sono alcune variazioni da segnalare. A Porta San Paolo, da lunedì partiranno i lavori di riqualificazione delle pensiline, con modifiche temporanee ai servizi ferroviari, che dureranno fino al 13 febbraio e poi dal 16 al 20 febbraio. Durante questa fase, i treni della ferrovia regionale viaggiano solo tra Magliano e Colombo, e si consiglia di usare la linea B della metropolitana per coprire le tratte interrotte. Sulla provinciale di Magliano Sabina, invece, si stanno effettuando

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione è regolare in queste prime ore del pomeriggio sulle strade principali della regione Lazio per le trasporto ferroviario informiamo che a Roma nella stazione di Porta San Paolo Lunedì partiranno i lavori di riqualificazione delle pensiline delle banchine modifiche al servizio per la ferrovia regionale Metromare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 nella fascia oraria 11 16:30 sto parziale della circolazione nella tratta Porta San Paolo Magliana i treni viaggiano solo tra le stazioni di Magliano e Colombo nella tratta interrotta è possibile utilizzare la linea B della metropolitana gli interventi sono a cura di Astral spa per i cantieri segnaliamo che sulla strada provinciale di Magliano Sabina Per consentire operazioni di ripristino a seguito di un movimento franoso istituì il restringimento di carreggiata con senso unico alternato dal km 17 117 300 In termine dei lavori è previsto per il 28 febbraio e in chiusura il trasporto marittimo fa sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa nave Ponza Formia delle 16 è stata anticipata alle 14:30 ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di civiltà stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non per è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

