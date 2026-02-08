Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 11 | 25

Questa mattina, la viabilità a Roma si presenta ancora molto congestionata. L’Astral informa di rallentamenti sulla Prenestina, tra via dell’Acqua Vergine e via Borghesiana, e sulla Casilina, all’altezza di Finocchio. I veicoli circolano a passo d’uomo in entrambe le corsie. Dalle 9 alle 22 di oggi, vietati i mezzi pesanti con oltre 7,5 tonnellate sulle autostrade della regione, per consentire lavori e controlli. Nel frattempo, sulla strada provinciale di Magliano Sab

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Prenestina rallentamenti nei due sensi per traffico all'altezza di via dell'Acqua Vergine e più avanti all'altezza di via Borghesiana situazione analoga sulla Casilina all'altezza di finocchio ricordiamo che oggi domenica 8 Febbraio dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarda tutti i veicoli con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo per i cantieri segnaliamo che sulla strada provinciale di Magliano Sabina Per consentire operazioni di ripristino a seguito di un movimento franoso e restringimento di carreggiata Costanzo unico alternato dal km 17 e 100 al km 17300 il termine dei lavori è previsto per il 28 febbraio in chiusura il trasporto marittimo Lazio Marta sapere che a causa di condizioni meteo avverse la corsa nave Ponza Formia delle ore 16 di oggi domenica 8 febbraio e anticipa la partenza alle ore 14:30 per le 0 e altre Nei mobili da è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

La giornata a Roma si apre senza particolari problemi alla circolazione, secondo quanto riferisce Astral infomobilità.

Questa mattina le strade di Roma e della regione Lazio sono scese in attesa di nuovi lavori e modifiche al traffico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

