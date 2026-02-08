Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25

Buona domenica, a Roma e nel Lazio le strade sono percorribili senza particolari problemi. La circolazione resta fluida, ma c’è qualche modifica in programma. Oggi, dalle 9 alle 22, vietati i mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate sulle autostrade, per lavori di riqualificazione delle pensiline alla fermata di Porta San Paolo. Da domani, lunedì 9 febbraio, a venerdì 13 e poi dal 16 al 20, ci saranno alcune interruzioni tra Porta San Paolo e Magliana dalle 11 alle 16:30, mentre tra

Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento priva di particolari criticità sulla parte delle strade e autostrade della Regione ricordiamo che oggi domenica 8 Febbraio dalle ore 9 alle ore 22 sarà in vigore il blocco dei mezzi pesanti sulle autostrade il divieto riguarderà tutti i veicoli con Massa superiore a 7 tonnellate e mezzo in chiusura sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori a cura di Astral Spa e riqualificazione e straordinaria delle pensiline delle banchine della Stazione di Porta San Paolo da domani lunedì 9 a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 a circolazione interrotta tra Porta San Paolo e Magliana resta Attiva tra Magliana a Cristoforo Colombo e la tratta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana Daniele Serie A tranne infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in verità punto Astral spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Approfondimenti su Roma Regione

La viabilità sulla Roma-Tarquinia è rallentata all’altezza della barriera di Roma Ovest, dove il traffico intenso crea code e attese.

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

