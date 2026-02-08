Via Marina Vecchia | lavori al marciapiede traffico deviato per due mesi Percorso alternativo via Gioconda e Negrelli

A Massa, il traffico cambia da lunedì 9 febbraio. I lavori sul marciapiede di via Marina Vecchia dureranno due mesi e costringeranno a deviazioni. Chi percorre quella strada dovrà usare via Gioconda e Negrelli come percorsi alternativi. La viabilità nel centro della città si scombussolerà per un po’ di tempo, con disagi più o meno evidenti.

Il traffico di via Marina Vecchia a Massa sarà modificato a partire da lunedì 9 febbraio a causa dell’avvio dei lavori per il rifacimento del marciapiede, un intervento che si protrarrà per circa due mesi e che comporterà delle significative ripercussioni sulla viabilità di un tratto cruciale della città. L’ordinanza, emessa per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, prevede la chiusura temporanea della corsia a salire di via Marina Vecchia, tra via Gioconda e via Negrelli, con una conseguente deviazione del traffico verso le zone limitrofe. L’intervento, seppur necessario per migliorare la qualità urbana, si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle infrastrutture cittadine, come evidenziato dal recente via libera al bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale, che ha definito questo periodo un momento “cruciale” per lo sviluppo di Massa.🔗 Leggi su Ameve.eu

