via del ferrone il lavatoio rivive approvato il progetto di recupero

Nella zona di via del Ferrone, il lavatoio storico si appresta a rinascere. Il Comune ha dato il via libera al progetto di recupero, che prevede il restauro dell’area e del tabernacolo, per riportare il luogo al suo ruolo di punto di ritrovo per la comunità.

Il lavatoio con tabernacolo di via del Ferrone si prepara a tornare luogo di comunità. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per il recupero dell’areale e il restauro del tabernacolo–fonte. Il cantiere vale in totale 73.687,27 euro ed è sostenuto da 40.000 euro dell’ Autorità Idrica Toscana, dopo l’ok arrivato dalla soprintendenza a fine 2025. Si tratta di un piccolo luogo della memoria collettiva, oggi degradato, ma storicamente centrale nella vita quotidiana fino agli anni ‘50. Il suo recupero non si limita solo ai manufatti, ma riqualifica l’intera zona: la tettoia del lavatoio, le vasche in cotto, i muretti a secco e la nicchia–fonte con la terracotta dell’Annunciazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

