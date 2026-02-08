Verso la sfida diretta

Questa sera, nello stadio che ha ospitato le Olimpiadi e che presto sarà demolito, si terrà una sfida molto attesa. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire l’evento tra entusiasmo e curiosità. La partita si gioca proprio nel giorno di San Valentino, aggiungendo un tocco di emozione in più a una serata che promette scintille.

L'appuntamento è per la sera di San Valentino, nello stadio che l'Olimpiade ha confermato gioiello universale e per il quale invece comincia il conto alla rovescia per la demolizione. Inter e Juventus, con esito diverso, hanno già giocato il rispettivo quarto di Coppa Italia e da domani avranno una settimana intera per preparare la sfida di sabato, con tutto quello che come sempre si porta dietro. Prima però ci sono gli impegni di oggi: l'Inter in casa del Sassuolo e la Juventus in casa con la Lazio. Non proprio due formalità, anche se il "miracolo" il Sassuolo, poi retrocesso, l'ha già fatto 2 anni fa, battendo l'Inter, già campione d'Italia.

