Verona conquista la sua prima Coppa Italia di volley, battendo 3-0 Trento in finale. La Rana si impone sui campioni d’Italia in carica e porta a casa il primo trofeo dalla rifondazione della società nel 2021. La vittoria arriva dopo una partita senza grosse sorprese, con Verona che mostra sicurezza e determinazione.

Un nome nuovo entra nel palmares della Coppa Italia: Verona. I veneti conquistano il trofeo che era sfuggito solo 12 mesi fa (ko in finale contro Civitanova). Per la Rana è il primo trofeo della nuova realtà societaria nata nel 2021 dalle ceneri della Bluvolley. La Rana ha completato una due giorni perfetta battendo nell’ordine Perugia e Trento con punteggi inequivocabili: 3-0 nella semifinale di sabato contro i campioni d’Europa e del mondo, 3-0 oggi contro i campioni d’Italia. Certo, nell’Itas mancava Alessandro Michieletto (in fase di recupero dopo un problema lombare) e non è ancora al 100% Daniele Lavia dopo l’infortunio alla mano destra avuto in estate prima del Mondiale (lo schiacciatore è stato utilizzato solo per qualche rotazione in seconda linea). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona si prende la Coppa Italia di volley: successo su Trento in finale

