Verona completa la favola e vince la Coppa Italia di volley! Keita imperiale Trento senza Michieletto non sfata il tabù

Verona mette fine a una lunga attesa e conquista la sua prima Coppa Italia di volley maschile. La squadra di coach Giani ha superato Trento senza troppi problemi, vincendo in tre set netti (25-21, 25-22, 25-20) davanti ai propri tifosi all’Unipol Arena di Bologna. Trento, priva di Michieletto, non riesce a sfatare il tabù e si deve accontentare del secondo posto. È la notte di Verona, che festeggia un traguardo storico.

Verona ha sconfitto Trento per 3-0 (25-21; 25-22; 25-20) e ha conquistato la Coppa Italia di volley maschile, alzando al cielo il prestigioso trofeo per la prima volta nella propria storia di fronte al pubblico della Unipol Arena di Bologna. Dopo aver perso la finale dello scorso anno contro Civitanova, gli scaligeri si sono imposti con il massimo scarto sui dolomitici, che si sono inchinati nell’atto conclusivo per la sesta volta di fila e che devono rimandare l’appunto con un successo che manca da tredici stagioni. La Rana è stata insuperabile nel corso del fine settimana nel capoluogo emiliano, visto che ieri avevano travolto la favorita Perugia con un perentorio 3-0 e oggi hanno tramortito la resistenza dei Campioni d’Italia regalandosi una grande soddisfazione in una stagione che si sta rivelando emozionante, come testimonia il secondo posto in Superlega alle spalle dei Block Devils e davanti ai dolomitici quando ci si sta ormai avviando verso la conclusione della regular season. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

