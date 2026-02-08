verissimo tra gli ospiti del weekend matteo paolillo lino banfi e paolo bonolis

Questa settimana Verissimo porta in studio alcuni dei volti più amati dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti ci sono Matteo Paolillo, Lino Banfi con la figlia Rosanna, Paolo Belli, Serra Yilmaz, Giorgia Wurth, Paolo Bonolis, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. La conduttrice Silvia Toffanin intervista gli ospiti, che parlano di progetti, ricordi e qualche aneddoto divertente. La puntata si preannuncia ricca di emozioni e confronti diretti.

Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 7 e 8 febbraio ci sono Matteo Paolillo, Lino Banfi con la figlia Rosanna, Paolo Belli, Serra Yilmaz, Giorgia Wurth, Paolo Bonolis, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Sabato 7 e domenica 8 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo. Sabato alle ore 16.30 a Verissimo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ancora una volta in coppia alla conduzione della nuova edizione, in onda in prima serata, di Striscia la Notizia. Prima intervista-ritratto per la celebre attrice turca Serra Ylmaz. E prima volta a Verissimo anche per Matteo Paolillo, giovane attore di grande talento, al cinema con Io + te ( qui la nostra recensione ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Questo fine settimana, Silvia Toffanin torna con due puntate di Verissimo, in onda sabato e domenica su Canale 5.

Silvia Toffanin torna a condurre Verissimo con due nuove puntate nel weekend.

