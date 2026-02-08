Antonio Vergara si mette in mostra a Marassi, diventando il simbolo del Napoli di Conte. Dopo la vittoria, il giocatore sottolinea quanto sia importante aver vinto con questa squadra, definendola un gruppo vero. La sua presenza in campo ha fatto la differenza, portando i partenopei a un risultato che vale doppio.

"> Antonio Vergara è il volto della serata di Marassi. Emozionato, lucido e profondamente dentro lo spirito del Napoli, il talento azzurro racconta a DAZN tutta l’intensità di una vittoria conquistata soffrendo fino all’ultimo secondo. «Ho sentito toccarmi e ho pensato: che gioia», confessa Vergara ripensando all’azione decisiva. «Era importantissimo vincere, farlo con un uomo in meno e al 95’ vale doppio». Una frase che racchiude perfettamente il senso del 3-2 sul Genoa. Il giovane azzurro mette subito il collettivo davanti a tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vergara simbolo del Napoli di Conte: «Vincere così vale doppio, siamo un gruppo vero»

Approfondimenti su Vergara Napoli

Lorenzo Vergara, giovane attaccante di Frattamaggiore, sta attirando l’attenzione a Napoli.

Vergara esprime la sua gratitudine nei confronti di Conte, evidenziando quanto sia importante per lui avere la fiducia del tecnico.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Vergara, il nuovo Insigne: è lui il simbolo di Napoli. Ma quanto vale?; Antonio Vergara, napoletano di 23 anni, è il simbolo del disastro del calcio italiano; Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina; Perché Vergara ha iniziato a giocare solo adesso.

