Vergara esulta per la vittoria del Napoli sul Genoa | Vincere contava tantissimo lo abbiamo fatto !

Il Napoli conquista una vittoria all’ultimo respiro al Ferraris contro il Genoa. Vergara, tra i protagonisti in campo, esulta per il risultato ottenuto, sottolineando quanto quella vittoria fosse importante. La squadra di Spalletti ha dimostrato di saper reagire anche nei momenti più difficili, portando a casa i tre punti che valgono tanto in ottica classifica. La partita si è accesa nel finale, e la gioia dei partenopei si è vista tutta nel volto dei giocatori e dei tifosi.

La prova del talento del giovane è emersa nel frangente decisivo: un’azione personale ha cambiato l’inerzia della gara, evidenziando una capacità di incidere con rapidità e qualità nelle fasi di recupero. Nei momenti più delicati è emersa la capacità di reagire della squadra, mettendo in luce una crescita collettiva che proietta il Napoli verso la chiusura del periodo con fiducia rinnovata. Nel post partita, Vergara ha affidato ai social un messaggio che riflette una maturazione non solo tecnica, ma anche caratteriale: “Oggi vincere contava tantissimo, a volte però il modo conta un pochino meno. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Vergara esulta per la vittoria del Napoli sul Genoa: «Vincere contava tantissimo, lo abbiamo fatto !» Approfondimenti su Napoli Genoa Napoli, Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa: «Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!» Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa. Atalanta corsara a Genoa in extremis, Palladino: “Contava solo vincere” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Genoa Argomenti discussi: Il Napoli vince nonostante l'emergenza: 2-1 alla Fiorentina. Primo gol in A per Vergara; Vergara, il giovane talento scovato dai fratelli Lodi; VERGARA ESULTA: OGGI VINCERE CONTAVA TANTISSIMO. E NOI LO ABBIAMO FATTO DA UOMINI; Vergara esulta: Vincere contava tantissimo, lo abbiamo fatto da uomini – FOTO. Napoli, Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa: «Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!»Napoli, Antonio Vergara ha commentato così la vittoria contro il Genoa, arrivata all’ultimo minuto grazie al rigore di Hojlund Nel pazzo 3-2 con cui il Napoli ha espugnato il Luigi Ferraris, piegand ... calcionews24.com Napoli, Vergara esulta: A Genova abbiamo vinto da uomini. I tre punti contavano tantissimoTre punti importanti. La vittoria di Genova ha permesso al Napoli di accorciare momentaneamente sul secondo posto rappresentato dal Milan. Adesso la squadra. tuttomercatoweb.com #Vergara esulta sui social: “Con il #Genoa abbiamo vinto da veri uomini” x.com Sta crescendo Antonio Vergara, sta crescendo... #Repost @dazn_it • • • • • • I consigli e il “bravo” di McTominay Il gol, l’esultanza e l’assist per Gutierrez Tutte le emozioni della serata di Antonio #Vergara #NapoliFiorentina #DAZN facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.