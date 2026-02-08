Venezuelaprotestano familiari detenuti

Decine di parenti e amici dei leader dell'opposizione venezuelana si sono radunati davanti alla prigione di Helicoide a Caracas. Chiedono con forza il rilascio dei loro cari, molti dei quali sono stati arrestati per le loro attività politiche. La protesta si è svolta senza incidenti, ma la tensione rimane alta in un paese dove i diritti dei detenuti sono al centro delle polemiche.

4.28 Decine di parenti e amici dei leader dell'opposizione venezuelana, difensori dei diritti umani e altre persone che sono state detenute per le loro attività politiche hanno protestato davanti alla prigione di Helicoide a Caracas per chiedere il rilascio dei loro congiunti,secondo quanto riferito da Ap. La manifestazione si inserisce in un contesto di crescente pressione sul governo della presidente ad interim Rodriguez affinché rilasci tutte le persone le cui detenzioni sono state collegate alle loro convinzioni politiche.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In un contesto di tensione e minacce, i familiari di detenuti nel carcere di El Rodeo I, Venezuela, denunciano che agenti del Dgcim hanno minacciato di morte i detenuti, inclusi stranieri, in caso di intervento militare statunitense.

Il governo venezuelano ha annunciato che nelle prossime ore rilascerà un numero significativo di detenuti politici, inclusi cittadini stranieri.

Venezuela: Narco-Stato o Hub del narcotraffico

Argomenti discussi: La storia di Carmen, Omaira e Yarelis, le madri del Venezuela morte alla vigilia dell'amnistia; Venezuela, studenti in piazza per l'amnistia e la libertà dei prigionieri politici.

Proteste dei familiari dei detenuti in Venezuela, 'liberateli'Decine di parenti e amici dei leader dell'opposizione venezuelana, difensori dei diritti umani e altre persone che sono state detenute per le loro attività politiche hanno protestato davanti alla prig ... ansa.it

Venezuela, studenti in piazza per l'amnistia e la libertà dei prigionieri politici(ANSA) - CARACAS, 03 FEB - Centinaia di studenti universitari, familiari di detenuti, attivisti ed ex prigionieri politici hanno manifestato oggi a Caracas per chiedere la liberazione dei detenuti per ... gazzettadiparma.it

