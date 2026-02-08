Venardì Gnocolar l' affondo del Comitato Bacanal del Gnoco | Quest' anno a Verona sarà una copia dell' originale

Quest'anno il “Venardì Gnocolar” a Verona si svolgerà come una brutta copia dell’originale. Il Comitato Bacanal del Gnoco alza la voce, accusando l’amministrazione comunale di aver ridotto la festa a un evento senza anima. La tensione tra le parti aumenta, mentre si avvicina il giorno di una tradizione che quest’anno rischia di perdere la sua vera identità.

Calano le maschere e volano definitivamente gli stracci tra la giunta Tommasi e lo storico Comitato di San Zeno: uno strappo che, al di là dell'immediato, sarà complicato ricucire anche in futuro Il “Venardì Gnocolar” si avvicina al traguardo dei 496 anni in un clima segnato da un conflittualità aperta tra il Comitato Bacanal del Gnoco e il Comune di Verona. Per la prima volta nella storia recente, la tradizionale sfilata non sarà organizzata dal Bacanal, che ha illustrato, sabato 7 febbraio, la propria posizione nel corso di una conferenza stampa al Museo del Carnevale in piazza San Zeno.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Venardì Gnocolar

Questa mattina il Tar del Veneto ha respinto il ricorso del Comitato Bacanal del Gnoco e confermato che la sfilata del “Venardì Gnocolar” si terrà regolarmente.

Questa mattina a Verona si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni coinvolte nel Carnevale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Venardì Gnocolar

Venardì Gnocolar senza re, Papà del Gnoco ha scelto l'esilioRottura definitiva tra Bacanal e amministrazione comunale. Il 13 febbraio la maschera simbolo saluterà i cittadini in Piazza Erbe prima di trasferirsi a Monteforte d'Alpone ... veronasera.it

Carnevale veronese: torna la grande sfilata del Venerdì GnocolarIl Venerdì Gnocolar 2026, appuntamento simbolo del Carnevale veronese, è in programma per venerdì 13 febbraio. L’organizzazione dell’evento, tra i più attesi della tradizione cittadina, sarà curata ... veronasera.it

Carnevale, rottura totale: il Bacanal si sfila dal Venardì Gnocolar Il Bacanal del Gnoco sceglie Monteforte d’Alpone e si sfila dalla sfilata del Venardì Gnocolar del 13 febbraio 2026, segnando una frattura senza precedenti tra il Papà del Gnoco e la città di Ver facebook

Carnevale, nuove ombre sulla sfilata del Venerdì Gnocolar (e non solo) x.com