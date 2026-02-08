Vannacci tra l' inutile e il dannoso

Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, una scelta che ha sorpreso molti. Il generale ha comunicato la sua decisione senza troppi giri di parole, lasciando aperti alcuni dubbi sulle sue motivazioni. La sua uscita crea nuove tensioni all’interno del panorama politico e militare italiano. Ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi di Vannacci e come reagiranno i suoi sostenitori.

Signor Carioti, ho preso atto con preoccupazione della scelta di Roberto Vannacci di abbandonare la Lega. Era l’ultima cosa che mi sarei aspettato da lui, ma evidentemente sbagliavo. Temo che possa seriamente indebolire il centrodestra proprio quando questo dovrebbe presentarsi unito in vista delle elezioni del 2027. Quanto male potrà fare al centrodestra? Giuseppe Leone Caro signor Leone, ho davanti i numeri del sondaggio fatto da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, nel quale il partitino di Vannacci è accreditato dell’1,6% dei voti. La coalizione di governo è al 47,6% e il campo largo al 44,6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

