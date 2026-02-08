Vannacci tra l' inutile e il dannoso
Roberto Vannacci ha deciso di lasciare la Lega, una scelta che ha sorpreso molti. Il generale ha comunicato la sua decisione senza troppi giri di parole, lasciando aperti alcuni dubbi sulle sue motivazioni. La sua uscita crea nuove tensioni all’interno del panorama politico e militare italiano. Ora si aspetta di capire quali saranno i prossimi passi di Vannacci e come reagiranno i suoi sostenitori.
Signor Carioti, ho preso atto con preoccupazione della scelta di Roberto Vannacci di abbandonare la Lega. Era l’ultima cosa che mi sarei aspettato da lui, ma evidentemente sbagliavo. Temo che possa seriamente indebolire il centrodestra proprio quando questo dovrebbe presentarsi unito in vista delle elezioni del 2027. Quanto male potrà fare al centrodestra? Giuseppe Leone Caro signor Leone, ho davanti i numeri del sondaggio fatto da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, nel quale il partitino di Vannacci è accreditato dell’1,6% dei voti. La coalizione di governo è al 47,6% e il campo largo al 44,6%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondimenti su Roberto Vannacci
Divieto dei social ai minori di 15 anni, lo psicologo: “Inutile e dannoso”
L’Assemblea nazionale di Parigi ha approvato il divieto di usare i social ai ragazzi sotto i 15 anni.
Sondaggio tra i milionari del G20: “Trump dannoso per l’economia globale”
Un recente sondaggio tra i milionari dei Paesi del G20 evidenzia come la maggioranza ritenga la presidenza di Donald Trump dannosa per l’economia globale e le condizioni di vita della popolazione.
Vannacci di fuoco: l'Europa è un fallimento totale #unioneeuropea #vannacci #discorso
Ultime notizie su Roberto Vannacci
Argomenti discussi: Renzi: Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto; Vannacci e l'azzardo (del marchio) di Futuro nazionale; Il flirt dei 5s con Vannacci per un seggio in Parlamento; Vannacci si (s)Lega: Vado da solo. Luca Zaia: Era un corpo estraneo. Si dimetta da europarlamentare.
Leghisti e sovranisti in platea per Vannacci: D’accordo su Europa, immigrazione e identitàAll’auditorium di Chiavari volti noti dei partiti della destra nel Tigullio: Arena, Brignole, Smeraldi, Debè. E spunta il consigliere Della Casa ... ilsecoloxix.it
Renzi: «Il modello di Vannacci è Farage, può essere decisivo al voto»Il leader di Iv: Meloni cercherà di trattenerlo nel centrodestra, ma così finirà in difficoltà al centro. Lui vuol spostare a destra la coalizione. Il ... avvenire.it
Che ne parà di noi Vannacci ha lasciato la Lega. Inutile la mediazione tentata da Salvini che aveva promosso l’ex generale a vicesegretario. L’ex generale scenderà davvero in campo con il suo Futuro Nazionale facebook
LA LEGA SI PREPARA A DARE IL BENSERVITO A VANNACCI - INUTILI GLI ULTIMI TENTATIVI DI RICUCIRE GLI... x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.