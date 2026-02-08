Vandali devastano il self service la caffetteria di via Umberto I distrutta | le telecamere hanno ripreso tutto

Da ilgazzettino.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandali hanno preso di mira il self service di via Umberto I a Rovigo. Hanno rotto vetri e svuotato un estintore, lasciando il locale in condizioni disastrose. Le telecamere hanno filmato tutto, e ora i proprietari cercano di capire chi ci sia dietro questo gesto vandalico.

ROVIGO - Il pavimento coperto dalla polvere di un estintore svuotato, i vetri in frantumi dei distributori automatici, ora fuori uso. È quanto si sono trovati davanti ieri mattina i titolari del negozio self service h24 di via Umberto I dopo un raid vandalico avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. L’azione ha preso di mira le macchinette che distribuiscono snack e bevande a tutte le ore. I responsabili hanno agito con oggetti contundenti, probabilmente l’estintore stesso, colpendo ripetutamente i vetri di protezione e danneggiando pesantemente le macchinette. Non emergono elementi che facciano pensare a un tentativo di furto mirato: più che l’asportazione di denaro o prodotti, l’episodio sembra configurarsi come un gesto di distruzione gratuita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

vandali devastano il self service la caffetteria di via umberto i distrutta le telecamere hanno ripreso tutto

© Ilgazzettino.it - Vandali devastano il self service, la caffetteria di via Umberto I distrutta: le telecamere hanno ripreso tutto

Approfondimenti su Via Umberto I

La mamma di Pisacane: «È stato un agguato, hanno sparato a mio figlio per una lite, le telecamere hanno ripreso tutto»

La madre di Pisacane ha confermato che l’aggressione a Gianluca e Andrea Pisacane è avvenuta durante una lite, e ha aggiunto che le telecamere hanno ripreso l’intera scena.

Vandali al lago di Giacopiane devastano tutto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Via Umberto I

Baronissi, vandali devastano il presepe in villa, l'ira del sindaco: «Avviata indagine»Una banda di vandali ha devastato e danneggiato il presepe in villa a Baronissi. Ignoti hanno lanciato in una fontana - la notte scorsa - pezzi dell'opera, arrecando anche danni significativi alle ... ilmattino.it

Vandali devastano il teatro comunale: bevono e fumano, poi vuotano gli estintori. Danni per migliaia di euroUn gruppo di almeno tre persone si è introdotto furtivamente all'interno del teatro, inaugurato esattamente 90 anni fa, bivaccando sul palcoscenico, consumando alcolici e fumando al suo interno, per ... ilgazzettino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.