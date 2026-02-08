Vandali hanno preso di mira il self service di via Umberto I a Rovigo. Hanno rotto vetri e svuotato un estintore, lasciando il locale in condizioni disastrose. Le telecamere hanno filmato tutto, e ora i proprietari cercano di capire chi ci sia dietro questo gesto vandalico.

ROVIGO - Il pavimento coperto dalla polvere di un estintore svuotato, i vetri in frantumi dei distributori automatici, ora fuori uso. È quanto si sono trovati davanti ieri mattina i titolari del negozio self service h24 di via Umberto I dopo un raid vandalico avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. L’azione ha preso di mira le macchinette che distribuiscono snack e bevande a tutte le ore. I responsabili hanno agito con oggetti contundenti, probabilmente l’estintore stesso, colpendo ripetutamente i vetri di protezione e danneggiando pesantemente le macchinette. Non emergono elementi che facciano pensare a un tentativo di furto mirato: più che l’asportazione di denaro o prodotti, l’episodio sembra configurarsi come un gesto di distruzione gratuita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Vandali devastano il self service, la caffetteria di via Umberto I distrutta: le telecamere hanno ripreso tutto

