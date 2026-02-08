Vance fischiato alla cerimonia Olimpiadi Trump | In USA non sarebbe successo – Il video

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi in USA, il vicepresidente Vance è stato accolto con fischi dal pubblico. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, mentre lui si presentava davanti alle persone presenti. Trump ha commentato l’episodio dicendo che, secondo lui, negli Stati Uniti non sarebbe successo. La reazione del pubblico e le parole dell’ex presidente fanno discutere gli osservatori, mentre la cerimonia prosegue senza altri intoppi.

(Agenzia Vista) USA, 7 febbraio 2026 Il vicepresidente Vance è stato fischiato durante la cerimonia di apertura. Cosa ne pensa? "No, non ho visto. È vero? È sorprendente perché lui piace alle persone. Voglio dire, lui si trova in un paese lontano. In questo Paese non viene fischiato" così il Presidente Trump ad una giornalista. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il vicepresidente Vance è stato fischiato dal pubblico.

Donald Trump si è detto sorpreso dei fischi rivolti a J.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

